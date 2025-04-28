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21:45, 28 апреля 2025Мир

Трамп оценил приход к власти словами «если я не буду президентом, все будут в заднице»

Atlantic: Трамп заявил, что управляет США и миром на втором президентском сроке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу The Atlantic, в котором оценил свой приход к власти, деятельность в качестве главы государства и перспективы. Журналисты также указали на ряд его высказываний после начала второй каденции.

«Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело», — сказал американский лидер.

По словам авторов статьи, Трамп в восторге от того, как проходят первые сто дней президентства. С максималистскими оценками политик выступил сразу после вступления в должность. На встрече с руководителями нефтяных компаний в резиденции Мар-а-Лаго после выборов он сказал: «Если я не буду президентом, все будут в заднице (If I’m not president, you’re fucked)».

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что первые 100 дней правления Трампа стали историческим эпизодом. По ее словам, американский лидер выполнил уже сотни данных обещаний.

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