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16:37, 28 апреля 2025Мир

Трамп захотел сблизиться с Путиным

Экс-советник Хилл: Трамп хочет сблизиться с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, передает Bloomberg.

«Трамп повторяет за Путиным. (...) Он хочет с ним сблизиться», — сказала экс-советник Трампа.

Ранее бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи рассказал, что президент Трамп испытывает страх перед Путиным. Он также подчеркнул, что американский президент не проявлял подобной осторожности ни с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, ни с действующим премьером Великобритании Киром Стармером.

18 марта Хилл заявляла, что Путин открыто насмехается над Трампом во время переговоров, однако сам американский президент не понимает насмешки и сарказм российского коллеги из-за трудностей перевода.

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