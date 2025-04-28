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07:24, 28 апреля 2025Экономика

Траты россиян на цветы и бытовую технику подсчитали

Platforma: Расходы россиян на домашние цветы выросли на 23 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В прошлом году жители России стали больше тратить на растения, бытовую технику и антиквариат. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Platforma.

Лидеров в тратах потребителей оказалась категория «Цветы и растения». Ее доля за год увеличилась с 11 до 16 процентов. Кроме того, 11 процентов пришлось на категорию «Посуда» и девять процентов на хозяйственные товары.

В категорию «Цветы и растения» вошли такие товары как, семена овощей, фруктов и трав, субстраты, грунты и мульча, а кроме того, садовые ручные опрыскиватели. Расходы жителей РФ на товары этой группы выросли на 23 процента, если сравнивать с 2023 годом. Для антиквариата и коллекционных товаров рост составил 15 процентов, а для аксессуаров для готовки 30 процентов.

Кроме того, на 13 процентов выросли расходы на крупную бытовую технику, а для компьютерных кресел и стульев прибавка составила 61 процент. На 35 процентов увеличились расходы на комплектующие и аксессуары для робототехники.

Ранее россиян призвали отказаться от пластиковых цветов, которые, по мнению экспертов, чрезвычайно вредны для природы. Материалы, из которых они изготовлены искусственные цветы содержат в себе ядовитые соединения, которые могут проникать в почву и грунтовые воды. Кроме того, такие цветы нельзя сжигать.

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