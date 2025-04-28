Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 28 апреля 2025Силовые структуры

Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

Жители Ингушетии получили условный срок после ссоры из-за интимных фото девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двое жителей Ингушетии получили условный срок после конфликта из-за интимных фотографий сестры одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, 29-летний мужчина начал общаться с сестрой своего знакомого и попросил ее отправить интимные фото, после чего стал ими ее шантажировать, вынуждая с ним встречаться. В противном случае мужчина обещал отправить фотографии ее брату.

Девушка добавила шантажиста в черный список, а тот рассказал ее брату о компромате. Он заявил, что отправит снимки в местные чаты, если ему не дадут миллион рублей. Брат вызвал мужчину на разговор, однако он закончился поножовщиной.

В результате брат был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести. Его оппонент — за вымогательство и угрозы.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Киргизия получила от России ракетные комплексы

    Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене

    В МИД призвали расследовать преступления Киева против православных

    Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

    Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

    Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

    Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

    В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

    Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости