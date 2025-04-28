Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

Жители Ингушетии получили условный срок после ссоры из-за интимных фото девушки

Двое жителей Ингушетии получили условный срок после конфликта из-за интимных фотографий сестры одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, 29-летний мужчина начал общаться с сестрой своего знакомого и попросил ее отправить интимные фото, после чего стал ими ее шантажировать, вынуждая с ним встречаться. В противном случае мужчина обещал отправить фотографии ее брату.

Девушка добавила шантажиста в черный список, а тот рассказал ее брату о компромате. Он заявил, что отправит снимки в местные чаты, если ему не дадут миллион рублей. Брат вызвал мужчину на разговор, однако он закончился поножовщиной.

В результате брат был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести. Его оппонент — за вымогательство и угрозы.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии.