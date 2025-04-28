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14:59, 28 апреля 2025Экономика

Украина закупит газ на деньги Европы

Глава «Нафтогаза» Чумак: Украина купит около млрд кубов газа на деньги Европы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинская нефтегазовая госкомпания «Нафтогаз» закупит порядка миллиарда кубометров газа за счет финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и правительства Норвегии. Об этом сообщается на сайте концерна республики.

Глава энергетической госкомпании Роман Чумак отметил, что речь идет о кредитных средствах от европейских партнеров. ЕБРР предоставит Киеву 270 миллионов евро под государственные гарантии, а правительство Норвегии выделит грант в размере 140 миллионов, утверждал премьер республики Денис Шмыгаль.

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Руководитель «Нафтогаза» заявил, что это финансирование уже доступно и незамедлительно будет направлено на закупку топлива. Получение дополнительных денежных средств, по его словам, позволит стране лучше подготовиться к следующему отопительному сезону. «Эти средства критически важны для стабильного прохождения следующего отопительного сезона», — резюмировал Чумак.

Ранее экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предупредил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах практически исчерпаны. В обозримом будущем стране придется импортировать около 5,5-6,3 миллиарда кубометров топлива, чтобы восполнить собственные резервы. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что при нынешних биржевых ценах на газ Украине нужно будет просить у своих западных партнеров дополнительную финансовую помощь в размере двух миллиардов евро.

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