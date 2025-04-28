В Европе оценили последствия прекращения поставок российского газа через Украину

SPP: Клиенты в Словакии получат достаточный объем газа из России в зимний сезон

В 2025 году поставки российского природного газа в Словакию удастся сохранить в необходимых европейской стране объемах, несмотря на прекращение транзита через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы энергетической компании SPP.

После прекращения транзита через Украину руководство концерна договорилось о частичном восстановлении поставок российского топлива в страну по южной ветке трубопровода «Турецкий поток». С апреля 2025 года импорт топлива от компании «Газпром экспорт» увеличился и достиг уровня, который обеспечит необходимый объем газа для клиентов SPP на следующий период. Речь идет в том числе об удовлетворении потребностей в предстоящий отопительный сезон.

На этом фоне в компании заявили, что последствия прекращения поставок российского газа в Словакию через Украину не будут катастрофическими. Все клиенты концерна в европейской стране, отметили в SPP, не останутся без топлива в зимний сезон 2025-2026.

Транзит российского газа через ГТС Украины прекратился 1 января 2025 года. Власти Украины неоднократно заявляли, что не собираются возобновлять поставки топлива из РФ через территорию республики, так как Кремль использует это в том числе для энергетического давления на европейских партнеров. Президент страны Владимир Зеленский подчеркивал, что на этом «поставлена точка». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что его страна сможет справиться с последствиями остановки транзита российского газа через Украину.