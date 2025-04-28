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16:05, 28 апреля 2025Мир

В Иране назвали причины взрыва в порту

Министр внутренних дел Ирана Моамени: Причиной взрыва в порту стала халатность
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

Причинами взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббасе стали халатность и нарушение правил безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени, передает агентство Tasnim.

«Министерству внутренних дел стало ясно, что причинами инцидента стали халатность и упущения, а также то, что в порту не были серьезно восприняты вопросы безопасности и правила гражданской обороны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с расследованием несколько человек уже были вызваны на допрос.

26 апреля мощный взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Ранее сообщалось, что число жертв взрыва выросло до 36 человек.

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