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14:26, 28 апреля 2025Россия

В Кремле назвали последствия нарушения Украиной объявленного Путиным перемирия

Кремль: В случае нарушения Украиной перемирия Россия даст эффективный ответ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В случае нарушения Украиной объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летия Победы российские войска дадут адекватный и эффективный ответ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Как следует из сообщения, Россия ожидает, что Украина последует ее примеру и также остановит боевые действия с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

В Кремле подчеркнули, что в своем решении Путин руководствовался гуманитарными соображениями. Кроме того, в заявлении вновь подчеркивается готовность Москвы к мирным переговорам с Киевом без предварительных условий.

Ранее Россия также объявляла пасхальное перемирие с полуночи 19 апреля до полуночи 21 апреля. Как позже заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, Украина нарушила его 4900 раз. По его словам, в том числе зафиксированы 1400 артобстрелов, 90 попыток ударов беспилотниками и шесть атак.

ЖЗЛ
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