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10:53, 28 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали об усилиях США по выводу процесса по Украине в мирное русло

Песков: Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются. Об этом рассказал пресс-секретраь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров. Пресс-секретарь отметил, что на Украине есть прямой юридический запрет на переговоры с Россией. Он добавил, что Кремль пока не видит с украинской стороны никаких действий.

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