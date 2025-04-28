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13:11, 28 апреля 2025Мир

В Курской области заметили бойцов ВСУ из Нидерландов

МИД: Граждане Нидерландов в составе ВСУ заходили в Курскую область
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

В составе зашедших в Курскую область подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены граждане Нидерландов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его цитирует РИА Новости.

«Там есть и техника, и какие-то подразделения людей, которые имеют какое-то отношение к Нидерландам. И они там находились, по этому поводу у нас есть свидетельства», — подчеркнул дипломат.

Ранее родственники колумбийских бойцов, подписавших контракт с ВСУ и пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе — столице Колумбии.

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