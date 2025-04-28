В МИД назвали число погибших от действий ВСУ в 2025 году граждан России

Посол Мирошник: В 2025 году от действий ВСУ погибли 292 гражданина России

В течение первых трех месяцев 2025 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 292 мирных гражданина России. Число погибших назвал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Пострадали как минимум 1489 мирных жителей: ранения получил 1197 человек, погибли 292 мирных жителя», — рассказал дипломат.

Он добавил, что среди пострадавших в 2025 году также оказались 68 детей, пятеро из них погибли.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Украина увеличила количество обстрелов инфраструктуры России на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном. Дипломат отметил, что власти Украины известны своей тактикой международных провокаций.