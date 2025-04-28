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11:24, 28 апреля 2025Бывший СССР

В МИД подсчитали количество ударов ВСУ по российским гражданским объектам

ВСУ с января по март нанесли 22 тысячи ударов по гражданской инфраструктуре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с января по март 2025 года нанесли как минимум 22 тысячи ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. Об этом на брифинге, трансляция которого доступна на RuTube, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«На протяжении первых трех месяцев 2025 года вооруженные формирования киевского режима вели систематические обстрелы гражданских объектов, находящихся на территории Российской Федерации, нанося преднамеренные удары по мирному населению. За указанный период по объектам гражданской инфраструктуры был выпущен как минимум 22 221 боеприпас», — рассказал он.

Дипломат добавил, что с февраля 2022 года украинские войска запустили по гражданским объектам России не менее 251 тысячи боеприпасов различных калибров и модификаций.

Ранее Мирошник сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по рынку Горловки в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что рядом с рынком нет ничего «приблизительно напоминающего военный объект».

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