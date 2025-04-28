Посол Мирошник: Преступления Киева против православных потребуют расследования

Факты преступлений Киева против православных храмов и их прихожан на Украине потребуют отдельного международного расследования. Об этом на брифинге, трансляция которого доступна на Rutube, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Горнальский монастырь — это лишь часть. Я думаю, что мы посвятим один из докладов именно ущербу, который нанесен православным сооружениям, православной церкви, людям, которые являются прихожанами православной церкви. (...) Я думаю, что это одно из направлений, которое потребует отдельного международного расследования, как издевательство над людьми, над их религиозными чувствами», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона обозначит масштаб преступлений, совершенных украинскими властями. Мирошник добавил, что на сегодняшний день он является колоссальным.

Об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области стало известно 22 апреля. Отмечается, что бои за монастырь продолжались более 10 дней.