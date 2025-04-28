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16:38, 28 апреля 2025Бывший СССР

В МИД сравнили отношения Украины и США с коровой с осеменатором

Захарова сравнила отношения США и Украины с анекдотом про корову и осеменатора
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отношения США и Украины с анекдотом про корову и осеменатора. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Накануне экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе и после ухода президента Дональда Трампа.

«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"» -— написала в ответ на это Мария Захарова. Она сравнила шутку с тем, что прошлая администрация США при Джо Байдене использовала Украину «для собственного обогащения».

Ранее The Financial Times написал, что соглашение по недрам между США и Украиной будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные энергетические активы.

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