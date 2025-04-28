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21:11, 28 апреля 2025Мир

В ООН оценили объявленное Путиным перемирие

В ООН приняли к сведению объявленное Путиным перемирие на 80-летие Победы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

В ООН отреагировали на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Победы, сообщает РИА Новости.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что во Всемирной организации «приняли к сведению» сделанное заявление. С аналогичным комментарием в ООН выступали по поводу пасхального перемирия.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. За этот период Вооруженные силы Украины почти пять тысяч раз нарушили режим прекращения огня, утверждали в Минобороны РФ.

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