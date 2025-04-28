В посольстве отреагировали на отмену концерта хора Гнесинки в Гааге

В посольстве РФ раскритиковали отмену концерта хора Гнесинки в Гааге

В посольстве РФ в Гааге объяснили русофобией отмену концерта ансамбля Altro Coro Российской академии музыки имени Гнесиных в театре Laak, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что решение частного театра «шло в русле антироссийской политики властей Нидерландов» и было принято «на фоне русофобии, искусственно нагнетаемой в голландском обществе».

27 апреля в Амстердаме состоялась демонстрация против поставок вооружения Украине, в ней приняли участие десятки человек. Митингующие прошли по центральным улицам города. Они несли плакаты, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!».