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22:59, 28 апреля 2025Культура

В посольстве отреагировали на отмену концерта хора Гнесинки в Гааге

В посольстве РФ раскритиковали отмену концерта хора Гнесинки в Гааге
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В посольстве РФ в Гааге объяснили русофобией отмену концерта ансамбля Altro Coro Российской академии музыки имени Гнесиных в театре Laak, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что решение частного театра «шло в русле антироссийской политики властей Нидерландов» и было принято «на фоне русофобии, искусственно нагнетаемой в голландском обществе».

27 апреля в Амстердаме состоялась демонстрация против поставок вооружения Украине, в ней приняли участие десятки человек. Митингующие прошли по центральным улицам города. Они несли плакаты, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!».

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