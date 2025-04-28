Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 28 апреля 2025Бывший СССР

В Раде испугались превращения техники ВСУ в металлолом

Цымбалюк: В случае остановки помощи от США техника ВСУ превратится в металлолом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Поставленная союзниками Киева техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратится в металлолом, если США прекратят оказывать республике военную помощь. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк в интервью YouTube-каналу «Говорит великий Львов».

«На самом деле очень важно, чтобы та военная техника и вооружение в случае приостановки поставок боеприпасов и запасных частей к ним не превратилась в металлолом у нас на Украине», — сказал он. При этом Цымбалюк добавил, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.

Он также назвал большим вызовом для украинской армии возможную остановку помощи от Вашингтона. По словам депутата, чтобы избежать этого, Киеву необходима «глубокая дипломатическая работа» Министерства иностранных дел страны, а также деятельность со стороны парламента. Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа активно отслеживает все публичные заявления, сделанные на Украине, из-за чего иногда необходимо «сдерживать эмоции» и вести работу непублично.

Ранее стало известно, что США уже свернули всю помощь Украине в сфере кибербезопасности. Как сообщает Bloomberg, это ослабило защиту ключевых украинских систем от кибератак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

    Синоптик рассказала о московском месяце-баламуте

    Трамп заявил об отсутствии свободной и честной прессы в США

    Три уголовных дела возбудили после лесных пожаров в российском регионе

    Россия расширила опорный пункт российских войск в Харьковской области

    Шипулин оценил желание Губерниева стать главой ФЛГР

    В России отменили лимиты для банков по выдаче IT-ипотеки

    На российской железнодорожной станции мужчина изрезал пенсионерку

    В России жестко высказались об аресте покрывавших нелегальных мигрантов полицейских

    Россиянина задержали за распространение детской порнографии в социальной сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости