В России предсказали реакцию Украины на новое перемирие

Депутат Чепа: Зеленский не будет возражать против перемирия, но нарушения будут

Глава Украины Владимир Зеленский не будет возражать против объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, но нарушения будут, предположил депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«Когда было предложено объявить мораторий 30-дневный на удары по энергообъектам, мы тут же поддержали, со стороны Украины было более 100 нарушений. Когда мы объявили перемирие пасхальное, то тоже были нарушения. Никто не делал заявления, что мы не будем поддерживать перемирие, но его нарушали. Я думаю, что возражений против перемирия не будет, но посмотрим, как это будет выполняться», — предположил Чепа.

Он выразил мнение, что Зеленский на сегодняшний день не в состоянии полностью контролировать ВСУ.

«Учитывая, что есть силы внутри Украины, вне Украины, которые всячески хотят сорвать процесс переговоров, могут быть нарушения, могут быть провокации, как были», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что возражать против перемирия Зеленский не будет, но, скорее всего, будут нарушения.

28 апреля Путин объявил очередное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), оно приурочено к празднованию 80-летия победы в ВОВ и объявляется из гуманитарных соображений. Перемирие предложено провести с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Ранее Путин объявлял на СВО пасхальное перемирие. Оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно нарушали режим прекращения огня.