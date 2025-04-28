В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

Суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области

Суд приговорил украинского военного Анатолия Мармазу к 16 годам за теракт в Курской области. Об этом «сЛенте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он осужден по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Мармаза с другими военными 17 отдельной танковой бригады Украины, вооруженный автоматом, незаконно вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта.

В селе Ольговка Кореневского района он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирного населения. В ходе боевых действий он был задержан военнослужащими российских войск.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили наемника из Швеции за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.