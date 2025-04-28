Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 28 апреля 2025Силовые структуры

В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

Суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил украинского военного Анатолия Мармазу к 16 годам за теракт в Курской области. Об этом «сЛенте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он осужден по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Мармаза с другими военными 17 отдельной танковой бригады Украины, вооруженный автоматом, незаконно вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта.

В селе Ольговка Кореневского района он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирного населения. В ходе боевых действий он был задержан военнослужащими российских войск.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили наемника из Швеции за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Россиянам назвали время наплыва комаров

    Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

    Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

    Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

    В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

    В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

    Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российском городе

    Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

    Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости