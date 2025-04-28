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10:11, 28 апреля 2025Экономика

В России ввели новые штрафы для детей на электросамокатах

Операторы увеличили втрое штрафы за вождение электросамокатов детьми
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Yiting He / Unsplash

Сервисы краткосрочной аренды электросамокатов ввели новые штрафы за управление ими детьми. Размер взыскания увеличили в три раза, пишут «Известия».

Речь идет о случаях, когда электросамокаты водят дети младше 16 лет. Теперь нарушителям придется заплатить 30 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Новые штрафы начнут действовать с 28 апреля, уточнили операторы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент».

В Москве размер взыскания еще выше — 100 тысяч рублей. Согласно ограничениям сервисов, самокатами Whoosh могут пользоваться россияне старше 16 лет, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — старше 18 лет. Повысить штрафы за несоблюдение возрастных ограничений решили из-за большого числа аварий — по статистике, пользователи до 16 лет чаще других становятся их участниками.

Сервисы по аренде электросамокатов также предлагают ввести верификацию пользователей через «Госуслуги», чтобы было проще следить за соблюдением правил.

Ранее в России предложили ввести ограничения на парковку электросамокатов. Например, не допускать парковку этого транспорта на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках.

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