Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:16, 28 апреля 2025Наука и техника

В США высоко оценили российский бомбардировщик

TNI: Украине нечего противопоставить российскому бомбардировщику Ту-160M
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest (TNI).

По мнению автора материала, как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход украинского конфликта, так как «у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам».

Отмечается, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран Североатлантического альянса, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.

Ранее в публикации 19FortyFive заметили, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160, который из-за характерных очертаний называют «Белым лебедем», остается опасной платформой.

В январе американский журнал The National Interest написал, что модернизация российских Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разговор Трампа с Зеленским в Ватикане описали двумя словами

    На российской трассе в ДТП с грузовиком пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров автобуса

    Учительница несколько раз занялась сексом с учеником у себя дома

    Британский политик захотел стать новым Обамой

    Подруга похищенной чеченки Седы Сулеймановой высказалась о ее возможной судьбе

    В отношении россиянина возбудили дело за сокрытие данных о террористе

    Девушка пришла в ярость из-за сообщения мастера после эпиляции

    Россиянка побывала на Кубе и раскрыла размер средней зарплаты в стране

    Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях с ВСУ в Курской области

    Илон Маск чипировал первого в мире человека с БАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости