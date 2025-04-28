Власти предупредили о недопустимости необоснованного подорожания мяса в России

ФАС: Не следует необоснованно повышать цены на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости необоснованного подорожания мяса, перечислив в связи с этим «говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары», пользующиеся спросом в период праздников.

В сообщении ФАС подчеркивается, что речь идет об обязательности неукоснительного соблюдения требований закона, при нарушении которых будут приняты меры реагирования.

Служба также рекомендовала в случае снижения цен поставщиков «транслировать его конечным потребителям» и напомнила о постоянно ведущемся ее специалистами анализе стоимости продуктов питания в России.

Ранее в отечественном Союзе свиноводов заявили, что после завершения Великого поста и начала сезона пикников цена мяса в России вырастет, вернувшись к среднегодовым показателям после снижения на фоне падавшего спроса. Эксперты также допускали рост стоимости мяса для приготовления шашлыка на 10-20 процентов.