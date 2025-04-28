Военкор оценил работу российских спецслужб с бойцами из КНДР

Военкор Стешин: Спецслужбы РФ скрыли участие солдат из КНДР в боях под Курском

Российские спецслужбы скрыли нахождение на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и участие в боях под Курском солдат из Корейской народной демократической республики (КНДР, Северная Корея). Об этом написал военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

«Это работа спецслужб на твердую пятерочку. Заметьте, ни одного видео с северокорейскими воинами с чебуреками или шаурмой в руках возле придорожных ларьков. (...) Полная информационная хтоническая бездна, пустота. И ни одна упаковка от северокорейских снарядов не вывалилась в интернет. (...) Так, слухи какие-то про корейцев бродили, не более», — написал военкор.

Стешин также отметил дисциплину северокорейских бойцов. Он добавил, что КНДР является «лучшим союзником России».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из КНДР оказали «значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины».