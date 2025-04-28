Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 28 апреля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли массированный удар дронами по аэропорту в Черкассах

Массированный удар дронов ВС России по аэропорту в Черкассах попал на видео
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах. Видео атаки публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Массированный удар с применением дронов-камикадзе "Герань-2" нанесен по целям в международном аэропорту города Черкассы», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видны последствия атаки: несколько темных клубов дыма поднимаются, предположительно, с взлетной полосы.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили цех сборки беспилотников в Черкассах. По его словам, также под огонь попал склад, в котором хранились украинские дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Случайные прохожие спасли женщину от набросившегося на нее медведя

    Жители Москвы сообщили о срабатывании сирены

    Экс-возлюбленная российского миллиардера показала откровенные фото с новым избранником

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости