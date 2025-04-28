ВС России нанесли массированный удар дронами по аэропорту в Черкассах

Массированный удар дронов ВС России по аэропорту в Черкассах попал на видео

Российские войска нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах. Видео атаки публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Массированный удар с применением дронов-камикадзе "Герань-2" нанесен по целям в международном аэропорту города Черкассы», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видны последствия атаки: несколько темных клубов дыма поднимаются, предположительно, с взлетной полосы.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили цех сборки беспилотников в Черкассах. По его словам, также под огонь попал склад, в котором хранились украинские дроны.