ВСУ уличили в заложении неизвлекаемых мин при бегстве из Курской области

МО: ВСУ заложили неизвлекаемые мины при бегстве из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ), убегая из Курской области, заложили мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы осложнить процесс разминирования российским саперам. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО», — подчеркнули в военном ведомстве.

Уточняется, что саперы изучают все дороги российского региона с миноискателями, проверяют поля и дома на наличие взрывоопасных предметов. Большую часть находок бойцы ликвидируют на месте накладным снарядом.

В таких случаях в качестве элементов неизвлекаемости применяются взрыватели натяжного, разгрузочного принципа действия, электронные взрыватели и электрические замыкатели, либо рядом устанавливаются другие мины в качестве ловушки.

По словам сапера с позывным Ростов, задачи в регионе осложняются наличием кассетных боеприпасов. Также бойцы полка находили ящики из-под мин направленного поражения.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали запрещенный белый фосфор на поле боя. Такие снаряды вызвали многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушье.