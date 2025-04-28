Выявлена неожиданная опасность газовых плит

Daily Mail: Газовые плиты выбрасывают бензол, способный вызывать рак

Газовые плиты могут существенно повышать риск рака, особенно у детей. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета в новом исследовании, сообщает Daily Mail.

Специалисты установили, что при сгорании природного газа или пропана плиты выбрасывают бензол — опасный канцероген, который способен вызывать лейкоз и другие виды рака. Причем риск для детей оказался в 16 раз выше, чем для взрослых.

Команда сосредоточилась на анализе выбросов от плит, которыми пользуются около 6,3 миллиона человек в США. Они смоделировали различные сценарии готовки — от умеренного до интенсивного — и выяснили, что при высокой нагрузке без вентиляции в квартирах уровень бензола превышает безопасные нормы в несколько раз.

Особенно опасной оказалась ситуация в маленьких квартирах: концентрация бензола в спальнях после приготовления пищи достигала 3,3 части на миллиард, тогда как безопасный уровень составляет всего 1 часть на миллиард.

Вентиляция снижала риск, но полностью не устраняла его. Открытые на весь день все окна позволили уменьшить концентрацию бензола почти на 99 процентов, однако для большинства семей это трудноосуществимо.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты требуют пересмотра подходов к использованию газовых плит, особенно в семьях с детьми. Среди предлагаемых мер — обязательная установка мощных вытяжек и усиление информирования людей о рисках.