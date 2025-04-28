Запись в телефоне спасла россиянина от обвинения в причастности к поджогу жены

Запись в телефоне доказала непричастность уральца к жестокому убийству жены

Запись в телефоне доказала непричастность жителя уральского поселка Кузино Александра Алмазова к поджогу жены. Об этом сообщает E1.ru.

49-летнего уральца обвинили в жестокой расправе над 35-летней супругой Кристиной. Летом 2024 года женщина получила ожоги 80 процентов поверхности тела, врачи не смогли ее спасти. Сразу же был арестован Александр. По версии следствия, он во время ссоры облил супругу бензином и поджег.

Спустя несколько месяцев следователи нашли в телефоне Алмазова запись, сделанную им накануне роковых событий. По словам мужчины, они с Кристиной были в гостях, там поругались, Александр ушел домой, а жена осталась. Перед тем как лечь спать, Алмазов включил на своем телефоне диктофон. Как он объяснил, на тот случай, если Кристина вновь устроит скандал на почве ревности. Она подозревала супруга в изменах, и Александр собирался предъявить ей запись утром, чтобы жена послушала себя на трезвую голову.

На обнаруженной записи Кристина говорит, где взяла бензин, плачет и упрекает мужа. Алмазов уверен, что жена лишь хотела его напугать, возможно, она плеснула бензин на кирпичную стену, но горючая жидкость попала на ее одежду, и Кристина загорелась.

Адвокат обвиняемого Руслан Султангулов рассказал, что следователи собираются переквалифицировать статью на более мягкую — доведение до самоубийства. Однако защитник категорически возражает против этого обвинения. Против Алмазова дают показания родственники Кристины и ее 17-летний сын, которые утверждают, что мужчина постоянно избивал жену. Впрочем, сестра Александра возражает: он никогда не поднимал руку ни на первую, ни на вторую супругу. По ее мнению, близкие пропустили нехорошие, тревожные настроения у Кристины.

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