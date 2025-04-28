Здоровье глаз молодых людей оказалось под угрозой

The Ocular Surface: Симптомы сухости глаз обнаружены у большинства молодых людей

Исследователи впервые показали, что симптомы сухости глаз наблюдаются у подавляющего большинства молодых людей — 90 процентов участников исследования в возрасте от 18 до 25 лет имели хотя бы один признак заболевания. Более половины — 56 процентов — уже страдали от полноценного синдрома сухого глаза, а у 50 процентов была зафиксирована потеря не менее четверти мейбомиевых желез, ответственных за выработку защитного слоя слезной пленки. Статья опубликована в журнале The Ocular Surface.

Синдром сухого глаза развивается, когда организм вырабатывает недостаточно слез или их состав нарушен: в них мало липидов или слизи. В результате — зуд, жжение, покраснение глаз, светобоязнь и размытое зрение. В группе риска — носители контактных линз, а также все, кто проводит много времени перед экранами. В среднем участники исследования использовали экраны по восемь часов в день.

Спустя год ученые вновь обследовали участников и зафиксировали прогрессирование симптомов у значительной части из них. Авторы подчеркивают: столь раннее развитие болезни говорит о необходимости ранней диагностики и профилактики. Особенно важно научить молодых людей защищать глаза — делать перерывы во время работы за компьютером, выполнять упражнения на моргание, поддерживать водный баланс и соблюдать режим сна. Диета с достаточным содержанием омега-3 жирных кислот также может снизить риск.

В будущих исследованиях ученые намерены подробнее изучить биомаркеры, указывающие на развитие синдрома, и влияние питания на состояние глаз.