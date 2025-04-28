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23:36, 28 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о «ликвидации лиц из высшего командного состава» ВС РФ

Зеленский сообщил о «ликвидации лиц из высшего командного состава» ВС РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Службе внешней разведки доложили о «ликвидации лиц из высшего командного состава» Вооруженных сил (ВС) РФ, говорится в его Telegram-канале. Вероятно, речь идет о заместителе начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерале Ярославе Москалике.

«Справедливость неизбежно приходит», — заявил украинский лидер. Помимо этого, политику доложили о «дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам». Вместе с этим Зеленский анонсировал «последующие санкционные шаги» Киева.

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25 апреля в Балашихе на бульваре Нестерова произошел взрыв автомобиля. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом случайности, а погибший — прохожий. Позже стало известно о целенаправленной атаке с применением взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генерального штаба Москалик.

Причастного к подрыву генерала задержали. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых 205 УК РФ («Террористический акт»).

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