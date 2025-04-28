Женщина дважды выходила замуж за изменявшего ей во время беременности бойфренда

Maxima: Женщина простила бойфренда после измены с подругой во время беременности

Женщине по имени Александра за месяц до родов бойфренд изменил с подругой, но она все равно вышла за него замуж, причем уже второй раз. Ее историю рассказало издание Maxima.

Первый брак Александры продлился всего несколько месяцев, а причиной развода стали регулярные измены бойфренда. Тем не менее она продолжала любить этого мужчину, поэтому простила его и дала отношениям еще один шанс. В конечном итоге женщина забеременела, но за месяц до родов узнала, что возлюбленный ей изменил с подругой.

Несмотря на очередное расставание, Александра разрешила отцу ребенка периодически навещать его, а спустя несколько месяцев опять сошлась с ним ради младенца, которому хотела дать стабильность. В скором времени пара заключила брак повторно. Через год женщина снова узнала об изменах мужа и окончательно разорвала отношения, поскольку после этого вместо любви к нему стала чувствовать лишь отвращение.

Ранее стала известна история женщины, которая спустя 30 лет брака обвинила мужа в измене. Поводом стали сплетни, появившиеся в очень маленьком городе, в котором жила пара.