Бывшая жена Паши Техника отправит его сына в реабилитационный центр

Экс-жена Паши Техника Ева заявила, что их ребенку Ване понадобится реабилитация

Шестилетний сын рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Ваня будет ходить в реабилитационный центр, чтобы перенести утрату. Об этом сообщила бывшая супруга музыканта Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

Девушка рассказала, что мальчик будет работать со специалистами реабилитационного центра для подростков Екатерины Молчановой.

«В Москве буду водить Ванечку к Кате, будут работать с ним, обсуждать папу, которого уже нет. Чтобы ребенок не остался травмируемым и закрытым», — написала Ева.

Ранее стало известно, что бывшая жена Паши Техника Ева привезла сына в Таиланд.