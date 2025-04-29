Бывший солдат швейцарской гвардии рассказал о трудностях службы Папе Римскому

Бывший солдат швейцарской гвардии рассказал о службе Папе Римскому

Марио Энцлер, служивший в швейцарской гвардии с 1989 по 1993 год, рассказал о взаимодействии с Папой Римским Иоанном Павлом II. Трудности бывшей работы он раскрыл в интервью Daily Mail.

Энцлер родился и вырос на севере Италии, но из-за отца считался гражданином Швейцарии. По его совету он и пошел в армию, где ему предложили вступить в швейцарскую гвардию, охраняющую понтифика. После долгих сомнений Энцлер согласился.

Бывший солдат отметил пользу общения с Иоанном Павлом II. По его словам, оно углубило его веру. Энцлер рассказал, что его работа включала в себя несение службы у резиденции Папы Римского. Кроме того, Энцлер сопровождал понтифика на различных мероприятиях. Он, например, был среди тех гвардейцев, которые присутствовали на встрече Иоанна Павла II и американского президента Джорджа Буша-старшего. Как рассказывает Энцлер, американские журналисты прорвались к президенту и, по его словам, чуть не растоптали понтифика. «Нам пришлось окружить Папу Римского, чтобы никто не ранил его», — вспомнил он.

Энцлер рассказал, что однажды с ним попросил сфотографироваться Шон Коннери — первый актер, сыгравший в кино Джеймса Бонда. Другой необычный случай связан с посетителем Ватикана, утверждавшим, что он и есть Иисус Христос. Он рвался к Папе, а гвардейцы его не пускали.

Энцлер вспомнил, как он и другие гвардейцы снимали напряжение после службы в местных барах. Там они пили, играли на гитаре и общались.

Швейцарская гвардия Ватикана — это старейшая и самая маленькая армия в мире, основанная в 1506 году Папой Юлием II. Она охраняет Папу Римского и ватиканские учреждения. Вступить в нее могут только швейцарские католики мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, отслужившие в армии Швейцарии.

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