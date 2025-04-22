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18:15, 22 апреля 2025Из жизни

Священник объяснил пророчество о конце света после смерти Папы Римского

Священник Сергей Тимашов призвал скептически относиться к «Пророчеству о папах»
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Filippo Monteforte / Pool / Reuters

Католический священник Сергей Тимашов ответил на вопрос, будет ли конец света после того, как не стало Папы Римского Франциска. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

21 апреля после смерти Папы Римского журналисты разных стран вспомнили знаменитое «Пророчество о папах» — книгу XII века, перечисляющую всех понтификов от Средних веков и до самого последнего, за которым последует конец света. Ее авторство приписывают католическому святому Малахии. Согласно ей, последним станет именно Франциск.

Тимашов отметил, что к подобным документам стоит относиться скептически, и объяснил, что верующим стоит учитывать лишь то, что написано в Библии.

Все, что Бог хотел нам сказать, он сказал в Библии. Все остальное — это какие-то частные видения или частные мнения, которые кто-то выдает за пророчества. Нет никаких оснований считать, что сейчас будет иначе, чем во все предыдущие случаи. Будут выборы нового папы, Господь на кого-то укажет кардиналом

Сергей Тимашовсвященник

Он добавил, что в смерти Франциска сразу после Пасхи не стоит видеть какие-то мрачные знамения. «Это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», — сказал Тимашов.

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Серьезные исследователи относятся к «Пророчеству о папах» скептически. Более того, историки считают, что святой Малахия не имел к нему ни малейшего отношения. О книге было неизвестно до 1595 года, когда ее «обнаружил» французский монах-бенедиктинец Арнольд Вион.

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