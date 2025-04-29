Дипломаты раскритиковали политику по госактивам словами «оголтелые есовские русофобы»

«Известия»: В представительстве РФ в ЕС раскритиковали политику по госактивам

Брюссель занимает бескомпромиссную позицию в отношении замороженных российских госактивов, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в ЕС.

В представительстве назвали европейских политиков «оголтелыми есовскими русофобами», которые «агитируют за полную конфискацию наших активов».

В Еврокомиссии рассказали «Известиям», что «в соответствии с законодательством ЕС российские активы должны оставаться без движения» до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт на Украине.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с предложением ввода экономических репараций со стороны Москвы. Он считает, что для этого следует обложить специальной пошлиной российский импорт, поступающий с Запада. Поступления от данной пошлины, по его задумке, должны будут направляться в фонд восстановления Украины.