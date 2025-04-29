Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 29 апреля 2025Мир

Дипломаты раскритиковали политику по госактивам словами «оголтелые есовские русофобы»

«Известия»: В представительстве РФ в ЕС раскритиковали политику по госактивам
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Брюссель занимает бескомпромиссную позицию в отношении замороженных российских госактивов, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в ЕС.

В представительстве назвали европейских политиков «оголтелыми есовскими русофобами», которые «агитируют за полную конфискацию наших активов».

В Еврокомиссии рассказали «Известиям», что «в соответствии с законодательством ЕС российские активы должны оставаться без движения» до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт на Украине.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с предложением ввода экономических репараций со стороны Москвы. Он считает, что для этого следует обложить специальной пошлиной российский импорт, поступающий с Запада. Поступления от данной пошлины, по его задумке, должны будут направляться в фонд восстановления Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В нескольких странах Европы произошел масштабный блэкаут. Людей эвакуируют из застрявших на путях поездов, не работают аэропорты

    Политолог высказался об отношении Трампа к Путину

    Женщина вернулась к бывшему бойфренду ради ребенка и пожалела

    Учительница больше года занималась оральным сексом с 12-летним школьником

    Военблогер оценил первые 100 дней пребывания Трампа у власти

    Описали неожиданные последствия любви к сладкому

    Очевидцы сообщили об атаке беспилотников ВСУ на Обнинск в Калужской области

    Патрушев заявил о близости победы России в СВО

    В Рязани прогремели взрывы недалеко от местного НПЗ

    Захарова заявила о последствиях накачивания Украины оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости