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09:36, 29 апреля 2025Россия

Украина десятки раз атаковали Россию после призыва Зеленского к прекращению огня

Губернатор Гладков: Украина за сутки десятки раз атаковала Белгородскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки десятки раз атаковали Белгородскую область после призыва Владимира Зеленского к 30-дневному прекращению огня. Это следует из сообщения белгородского губернатора Александра Гладкова в Telegram.

По сообщению чиновника, в одном только Краснояружском районе система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила почти 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а села муниципалитета подверглись 17-ти обстрелам. В результате атак были уничтожены три частных домовладения.

Более 20 беспилотников пытались атаковать Шебекинский муниципальный округ, из-за чего пострадали четыре мирных жителя и три бойца подразделения «Орлан». «Врачами городской больницы №2 города Белгорода оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение пострадавшие продолжат амбулаторно», — рассказал Гладков о состоянии пострадавших.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. В ответ Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По мнению президента, «это то, что может дать основу реальной дипломатии». Фактически, он отверг предложение российского лидера.

ЖЗЛ
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