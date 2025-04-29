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16:50, 29 апреля 2025СпортЭксклюзив

Фитнес-тренер раскрыла пользу различных видов приседаний

Фитнес-тренер Бахтурина рассказала о пользе плие и приседаний с весом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: SUNDAY II SUNDAY / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла пользу различных видов приседаний. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Тренируя это движение, мы не только укрепляем мышцы и улучшаем осанку, но и защищаем колени и поясницу от перегрузки. К тому же это отличное упражнение для ускорения обмена веществ

Акулина Бахтурина

Специалист назвала классические приседания — ноги на ширине плеч, корпус прямой, таз уходит назад и вниз — хорошей базой для любого человека. Этот вид упражнения прорабатывает всю нижнюю часть тела и спину.

Приседания с широкой постановкой ног, как плие из классической хореографии, вовлекают в работу внутреннюю поверхность бедра. «А если добавить подъем одной стопы на носок, то также помогают поработать над балансом и координацией», — рассказала тренер.

Приседания с весом (гантелями или штангой) дают силовую нагрузку и способствуют росту мышц. При этом в данном варианте упражнения наиболее важна правильная техника, так как отклонения в положениях могут привести к травмам.

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Проработать ягодицы помогут болгарские сплит-приседания. «Выполняются они так: одну ногу поднимаем на скамью или стул, а другую ногу оставляем на месте перед собой. Теперь опускаемся вниз, пока не будет достигнут прямой угол между бедром и голенью опорной ноги. Здесь есть акцент на одну ногу, который хорошо включает стабилизаторы. Выполнение требует равновесия и крепкого кора», — поделилась Бахтурина.

Еще один полезный вид приседаний, который советует тренер, — приседания у стены. Они помогают развить выносливость, включают квадрицепсы и полезны для улучшения нейромышечной связи.

Ранее Бахтурина рассказала о пользе занятий на пуантах. Среди главных плюсов таких занятий тренер назвала развитие силы мышц стоп и голеней, улучшение координации и чувства баланса, формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги, развитие гибкости и подвижности суставов.

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