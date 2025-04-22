Тренер рассказала о пользе занятий на пуантах

Тренер Бахтурина: Занятия на пуантах улучшают координацию и развивают гибкость

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала о пользе занятий на пуантах. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом», — заявила Бахтурина. Среди главных плюсов таких занятий тренер назвала развитие силы мышц стоп и голеней, улучшение координации и чувства баланса, формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги, развитие гибкости и подвижности суставов.

Бахтурина отметила, что все упражнения адаптированы для минимального уровня подготовки учеников. Занятия направлены на общее укрепление ног и стоп, а также спины. Часть упражнений после подготовительного этапа выполняется на пуантах у станка.

«На мой взгляд, стремление женщин встать на пуанты часто связано с желанием воплотить давнюю детскую мечту, приблизиться к эстетике балета. Однако, помимо радости от сбывшейся мечты, постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья. Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений», — поделилась Бахтурина.

Ранее Бахтурина назвала топ-3 упражнений для тонких и подтянутых рук. Тренер посоветовала выполнять балетные круги руками, французские отжимания и плие с разведением рук.