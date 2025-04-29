Глава РФПИ оценил появление третьего в мире человека с чипом от компании Маска

Глава РФПИ Дмитриев о третьем человеке с чипом Neuralink: Будущее уже наступило

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X оценил появление третьего в мире человека с чипом от компании американского изобретателя Илона Маска.

Третьим человеком в мире с чипом Neuralink стал житель Аризоны (США) Брэдфорд Смит. Компания впервые установила мозговой имплант пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

«Будущее уже наступило», — прокомментировал Дмитриев публикацию американца.

В конце апреля Илон Маск заявил, что в течение ближайших пяти лет роботы-хирурги смогут заменить людей. По словам предпринимателя, его компания Neuralink уже использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани человеческого мозга.

