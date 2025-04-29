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23:59, 29 апреля 2025Мир

Госдеп США прокомментировал участие военных из КНДР в СВО

Госдеп: США обеспокоены участием военных КНДР в конфликте на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Joshua Roberts / File Photo / Reuters

США обеспокоены участием военных КНДР в украинском конфликте. Об этом на брифинге заявила глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, участие северокорейских военных в боевых действиях «не помогает» в мирном урегулировании кризиса. Она отметила, что третьи страны, включая КНДР, «помогают в продолжении конфликта между Россией и Украиной и несут за это ответственность».

«Переброска на территорию РФ военных [КНДР], как и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в качестве ответной меры, должны прекратиться», — сказала Брюс.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о подготовке военных из КНДР к новым задачам. По его словам, северокорейских бойцов могут задействовать в боях в зоне СВО.

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