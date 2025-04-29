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11:17, 29 апреля 2025Ценности

Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе нижнего белья

Модель Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в нижнем белье для Intimissimi
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @intimissimi

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в нижнем белье для рекламы бренда Intimissimi. Публикации появились на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица предстала перед камерой в кремовом бюстгальтере пуш-ап и трусах с кружевными элементами. Также она примерила шелковый мини-халат аналогичного оттенка. В свою очередь, 20-летняя дочь знаменитости надела базовый черный бюстгальтер и трусы с заниженной талией.

«Еще один год с Intimissimi», — указала в подписи старшая Клум.

Ранее в апреле Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье.

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