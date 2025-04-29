В РФ испытали интеллектуальные технологии сверхзвукового гражданского самолета

В России впервые в мире провели испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Пилоты Национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского» подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40. Машиной управляли из кабины, не имеющей остекления — специалисты использовали системы внешнего видения на основе камер разных спектральных диапазонов.

По словам представителей исследовательского центра, демонстратор технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» был испытан впервые в мире. «Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета», — заметили специалисты.

Система внешнего видения перспективного сверхзвукового гражданского самолета состояла из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона. Это позволяло управлять воздушным судном за счет формирования видеопотоков от камер и комплексирования информации о закабинной обстановке.

Экипажом, который проводил испытания, руководил генеральный директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина, летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, по результатам испытаний удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления.

Ранее опытный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил первый полет с рядом отечественных систем и агрегатов. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», непосредственного разработчика машины.