Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:32, 29 апреля 2025Наука и техника

В РФ испытали интеллектуальные технологии сверхзвукового гражданского самолета

В РФ испытали интеллектуальные технологии сверхзвукового гражданского самолета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

В России впервые в мире провели испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Пилоты Национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского» подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40. Машиной управляли из кабины, не имеющей остекления — специалисты использовали системы внешнего видения на основе камер разных спектральных диапазонов.

По словам представителей исследовательского центра, демонстратор технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» был испытан впервые в мире. «Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета», — заметили специалисты.

Система внешнего видения перспективного сверхзвукового гражданского самолета состояла из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона. Это позволяло управлять воздушным судном за счет формирования видеопотоков от камер и комплексирования информации о закабинной обстановке.

Экипажом, который проводил испытания, руководил генеральный директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина, летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, по результатам испытаний удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления.

Ранее опытный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил первый полет с рядом отечественных систем и агрегатов. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», непосредственного разработчика машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

    Медведев назвал Украину убогим рейхом

    В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

    Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

    Российский фондовый рынок резко снизился

    При ударе ВСУ по российскому селу пострадала женщина

    В украинском регионе объявлена эвакуация

    Россиянин связал выстрел в лицо подростку с рисунками на стене заброшки

    Россия подготовила новые правила предоставления иностранцам убежища в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости