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09:19, 29 апреля 2025Экономика

Появилось видео первого полета самолета МС-21 с российскими системами

«Ростех» сообщил о первом полете самолета МС-21 с российскими системами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Опытный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил первый полет с рядом отечественных систем и агрегатов, заместивших иностранные компоненты. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех», в структуру которой входит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), отвечающая за выпуск самолета.

Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», непосредственного разработчика машины. Полет означает начало заводских доводочных испытаний. В них примут участие два доработанных опытных МС-21, ранее задействованных в сертификационных испытаниях с зарубежными системами.

На этот раз в самолете использовались отечественные комплексы бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника и пульты самолетных систем. Также российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы и шасси.

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Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что в перспективе самолет перелетит в подмосковный Жуковский для полетов по сертификационной программе. Работа по сборке полностью российского МС-21 продолжается. В свою очередь, исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко сообщил, что новый полет делает самолет на шаг ближе к сертификации и началу поставок самолетов в авиакомпании.

Ранее в марте первый полет с отечественными двигателями ПД-8 совершил ближнемагистральный самолет SJ-100. На прошлой неделе сообщалось о первом полете полностью импортозамещенного SJ-100.

В соответствии с программой развития гражданской авиации, принятой летом 2022 года, самолеты должны были начать поступать в российские авиакомпании в 2023-м (SJ-100) и в 2024 (МС-21) годах. С того момента сроки начала производства неоднократно переносились. Пока ни одна из новых моделей самолетов, которые должны заменить иностранную технику, не прошла сертификацию, поэтому говорить о поставках рано.

В марте СМИ выяснили, что пересмотру также подверглась программа по выпуску советского лайнера Ту-214. Расширение производство столкнулось с рядом трудностей, одной из которых стала нехватка инженеров. Кроме того, производитель пока не может заместить импортные системы, которые были использованы для модернизации, и выполнить требования авиакомпаний по снижению расходов на экипаж.

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