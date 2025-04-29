Для iPhone разработают уникальный процессор

iDrop News: Юбилейный iPhone 19 получит уникальный 1,4-нанометровый чип от TSMC

Для юбилейного смартфона Apple, который выйдет в 2027 году, выпустят особенный процессор. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты медиа отметили, что недавно тайваньская компания TSMC рассказала о создании чипов по 2-нанометровому техпроцессу. Однако в ближайшие годы фирма должна добиться снижения техпроцесса ниже 2 нанометров — первые уникальные процессоры, созданные по новой технологии, получат iPhone.

Авторы предположили, что 2-нанометровый чип получат устройства iPhone 18, релиз которых состоится во второй половине 2026 года. Скорее всего, особый 1,4-нанометровый процессор будет иметь iPhone 19, который выйдет в 2027 году — в 20-летнюю годовщину с выпуска первого смартфона Apple.

По информации издания, 1,4-нанометровый техпроцесс обеспечит 15-процентный прирост производительности и 30-процентное снижение энергопотребления по сравнению с 2-нанометровыми процессорами. По сравнению с актуальным 3-нанометровыми чипами прирост производительности составит 30 процентов, энергоэффективности — до 60 процентов.

В заключении авторы iDrop News предположили, что Apple может отказаться от ожидаемого названия и представить в 2027 году iPhone 20. Похожим образом в фирме поступали в 2017 году, когда в 10-летнюю годовщину с момента выхода первого смартфона выпустили iPhone X.

Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман назвал рост цен на смартфоны Apple в 2027 году неизбежным. Это будет связано в том числе с тем, что новые iPhone получат уникальные компоненты.