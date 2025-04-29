Истребитель ВМС США упал в море

Истребитель F-18 ВМС США упал в море с авианосца

В США в море с авианосца Harry Truman упал истребитель, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что вместе с истребителем в воде оказался и тягач. По данным агентства, пострадал один моряк — водитель тягача. Он получил незначительные травмы.

Подчеркивается, что указанный авианосец участвует в нанесении ударов по хуситам в Аравийском море.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет отправлял данные об ударах по Йемену в чат с женой.