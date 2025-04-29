Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

Киркоров пообещал не использовать вещи с пиротехникой после возгорания на сцене

Российский певец Филипп Киркоров дал одно обещание продюсеру Яне Рудковской после возгорания на сцене. Об этом пишет Super.ru.

Медиаменеджер рассказала, что недавно виделась с артистом: «Фил жив, здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше».

Ранее Филипп Киркоров сравнил себя с птицей Феникс.

До этого в Санкт-Петербурге на концерте в Большом концертном зале «Октябрьский» на певце загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. В итоге фейерверки погасли. После этого исполнитель сказал, что обжегся, и зрители начали ему аплодировать.