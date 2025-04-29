Китай отреагировал на решение России о трехдневном перемирии

В МИД КНР поддержали трехдневное прекращение огня, объявленное Россией

В Министерстве иностранных дел (МИД) КНР поддержали трехдневное прекращение огня, объявленное Россией накануне годовщины Победы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру», — сказал дипломат.

Пекин рассчитывает, что стороны продолжат искать пути урегулирования конфликта с помощью диалога и переговоров.

Ранее немецкое издание Tageszeitung назвало неожиданным решение президента России Владимира Путина о трехдневном прекращении огня на Украине.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.