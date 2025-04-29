Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 29 апреля 2025Мир

Китай отреагировал на решение России о трехдневном перемирии

В МИД КНР поддержали трехдневное прекращение огня, объявленное Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Florence Lo / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) КНР поддержали трехдневное прекращение огня, объявленное Россией накануне годовщины Победы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру», — сказал дипломат.

Пекин рассчитывает, что стороны продолжат искать пути урегулирования конфликта с помощью диалога и переговоров.

Ранее немецкое издание Tageszeitung назвало неожиданным решение президента России Владимира Путина о трехдневном прекращении огня на Украине.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус

    Россиянам раскрыли последствия долгих шашлычных застолий

    Банда подростков расхищала бомбоубежища в российском городе ради контента

    В Кремле отреагировали на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    Раскрыта неожиданная польза томатов

    Россиянка приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на машине

    В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

    Россияне признались в желании заводить знакомства в отпуске

    Военный эксперт высказался о будущем северокорейского спецназа в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости