Константинов: Мир на условиях России для Зеленского лучше, чем потерять Украину

Заключить мир с условием признания Крыма в составе России для украинского президента Владимира Зеленского будет лучшим решением, чем потерять всю Украину, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинское руководство не способно переломить ход переговоров. Как уточнил политик, должна быть признана легитимность не только воссоединения Крымского полуострова с РФ, но и вхождение остальных территорий в состав страны.

«Признание Крыма — начало большого процесса признания всех новых регионов, установления новой политической реальности для Украины после выборов президента Украины. Такой мир лучше, чем потерять всю страну», — высказался он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России.