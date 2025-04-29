Лавров указал на важную деталь в заявлениях руководства США

Лавров: Руководство США понимает недопустимость третьей мировой войны

Россия видит, что руководство США понимает недопустимость третьей мировой войны. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД БРИКС, трансляция его речи ведется на официальном сайте МИД РФ.

«Понимание того, что третья мировая война недопустима, проявляется и во многих других странах, которые в БРИКС не входят, в том числе это понимание проявляется и в заявлениях руководства США», — отметил Лавров.

В качестве примера глава МИД привел высказывание вице-президента США Джея Ди Вэнса с предостережением в адрес «всех тех, кто науськивает украинский режим на продолжение войны» и стремится втянуть в конфликт Европу за счет ввода войск на территорию Украины.

Ранее глава российского МИД заявил, что Москва намерена развивать отношения с Вашингтоном не в ущерб своим партнерам.