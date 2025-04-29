Лавров высказался о цене предложений Киева о перемирии

Лавров: Москва знает цену призывов Киева к перемирию

Москва знает цену предложений Киева о перемирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что во время действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Россия полностью соблюдала договоренности. В то же время, подчеркнул Лавров, это не повлияло на «агрессивные действия киевского режима».

«Только зафиксированных нашими представителями нарушений было пару сотен. Мы эти списки нарушений направили и в ООН, я направил госсекретарю США Марко Рубио. Поэтому мы знаем цену этих призывов к перемирию», — резюмировал министр.

Лавров также прокомментировал возможность объявления 30-дневного перемирия на Украине. Он отметил, что Москве хорошо известны способности Киева организовывать провокации. Глава МИД России добавил, что возможностей честного мониторинга для честного соблюдения перемирия Россия не видит.