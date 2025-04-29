Лавров заявил об отсутствии честных механизмов мониторинга перемирия на Украине

Лавров: Честных механизмов мониторинга перемирия на Украине нет

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об отсутствии механизмов честного мониторинга возможного 30-дневного перемирия на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия», — рассказал Лавров.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пояснял, что на всей линии боевого соприкосновения необходим четный, повседневный и объективный мониторинг того, «кто и как себя ведет».

Ранее Лавров заявил, что Киев призывает Москву к немедленному перемирию из-за поражений на фронте. По его словам, украинские власти радикально изменили свою позицию из-за происходящего на линии боевого соприкосновения.