Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 29 апреля 2025Бывший СССР

Лавров заявил об отсутствии честных механизмов мониторинга перемирия на Украине

Лавров: Честных механизмов мониторинга перемирия на Украине нет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об отсутствии механизмов честного мониторинга возможного 30-дневного перемирия на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия», — рассказал Лавров.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пояснял, что на всей линии боевого соприкосновения необходим четный, повседневный и объективный мониторинг того, «кто и как себя ведет».

Ранее Лавров заявил, что Киев призывает Москву к немедленному перемирию из-за поражений на фронте. По его словам, украинские власти радикально изменили свою позицию из-за происходящего на линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

    В России появился Пихта-банк

    Электричка сбила 12-летнюю школьницу в российском городе

    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде на майских праздниках

    Голливудский режиссер заявил о вычеркнутой из памяти России

    Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

    Обвиняемого в расправе над темнокожей девушкой россиянина арестовали на два месяца

    Лавров высказался о цене предложений Киева о перемирии

    Лавров оценил заявления лидеров «ядерной пятерки»

    Лавров ответил на требование ЕС прекратить огонь на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости